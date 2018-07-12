На берегу Черного озера в Прикамье появится новый арт-объект

18:14 | 13.07.2018

В субботу, 14 июля, стартует очный этап всероссийского экологического конкурса «Зеленый маршрут». В этот день в городах России пройдут субботники на экологических тропах.



Команда Пермского края «Линия жизни» проведет субботник на Черном озере, расположенном в южной части Перми. Озеро – один из объектов зеленого маршрута на реке Большая Ива, популярное место отдыха горожан.



Чтобы посетители бережнее относились к озеру, экологи планируют создать на его берегу небольшой арт-объект – Домик Божьей Коровки – и, конечно, собрать мусор. Все желающие могут присоединиться к акции. Начало мероприятия в 11.00. Участники проекта могут взять с собой необходимые инструменты: пилу, саморезы, шуруповерт, гвозди, молоток.



Отметим, в Перми действует более 20 проектов по обустройству малых рек. Из них 5 относятся к реке Иве и ее притокам. Была разработана специальная карта, на которой обозначены зеленые маршруты, мосты, родники, велосипедные маршруты, проекты гражданских инициатив и контактные лица. Ссылка на карту доступна в группе «Слушай соловья» (vk.com/soloveyperm).



Отметим, всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» проводится с целью привлечения внимания общественности к созданию и развитию экологических троп (маршрутов) в субъектах Российской Федерации.



Во время очного этапа конкурса команда-участник должна пройти по определенному маршруту и подготовить карту тропы, придумать вариант экскурсии по ней и подготовить информационные материалы для записи аудиогида.



Пермская команда «Линия жизни» выбрала маршрут, который проходит по долине малых рек, а именно по территориям Большой и Малой Ивы. Здесь можно найти краснокнижные растения, увидеть редких птиц и животных, это легкие города. Поэтому важно обратить внимание горожан на уникальную территорию, о которой многие даже не слышали. В экскурсии приняло участие 24 человека.



Путешественники несколько раз пересекали реку, проходили через заболоченные участки, собирали образцы медистых песчаников.



Победителями конкурса станут команды, успешно прошедшие все этапы конкурса и получившие максимальные оценки членов Экспертного совета. Победители будут объявлены 5 сентября. Команды, занявшие 1-3 места, будут награждены поездкой по одному из регионов России.