В выходные в пермских парках пройдут праздничные программы «Чехов жив» и «Арифметика здоровья»

17:53 | 13.07.2018

Мероприятия состоятся 14 и 15 июля.



14 июля с 15.00 до 17.00 в парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) посетители смогут вычислить индекс массы тела, узнать свой вес и пройти экспресс-курс по йогатерапии. Все это будет приурочено к Дню здоровья.



Зрителей ожидает развлекательная интерактивная программа, мастер-класс по зумбе, лайт-тренировка по пилатесу и презентация основных приемов тайского массажа. На праздник здоровья приглашают всех жителей города.



15 июля в парке им. Чехова (улица Репина, 20) состоится театральный выходной, посвященный памяти писателя Антона Павловича Чехова – «Чехов жив».



Парк на один день превратится в летний театр под открытым небом. С 14.00 до 17.00 посетителей ожидают уличные спектакли от пластических театров «CUSDOTES» и «White Street Face». Самые маленькие зрители увидят кукольное представление «Сказки из грядки» в исполнении актеров театра «Туки-Луки». В рамках праздника пройдет литературная эстафета и тематические мастер-классы «Аллея художников» и «Маски».