Пермь: новости дня
17:41 | 13.07.2018
Краевой минтранс усилит контроль качества сдаваемых дорожных объектов
Отметим, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников поставил краевому минтрансу и главам территорий задачу вести постоянный контроль качества дорожных работ. По словам главы региона, это необходимо для обеспечения безопасности жителей края.
Во время проверки лаборатории проверяется не только оборудование, но и персонал, который на ней работает. Они должны обладать компетенциями и квалификацией по всем видам исследований, владеть информацией из актуальных нормативных документов.
Ремонтируемые дороги комиссия принимает только после того, как качество асфальтобетонного покрытия проверит одна из лабораторий. Каждая дорога, чтобы ее признали качественной и безопасной, должна отвечать нескольким критериям. Специалисты лабораторий оценивают такие параметры, как плотность и водонасыщение асфальтобетонной смеси. Также оценивается качество компонентов, которые будут использованы в ремонте: щебень, песок, минеральный порошок и битум.
Комиссия в составе специалистов регионального минтранса и ФКУ Упрдор «Прикамье» проверили обе лаборатории по критериям оценки. По результатам проверки комиссия пришла к заключению, что обе лаборатории оснащены надлежащим образом, в лабораториях работают высококлассные специалисты, вся документация ведется в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заострил внимание, что начиная с этого года процедуру лабораторных испытаний качества асфальтобетона, с которым работают подрядчики, проходят не только объекты программы «Безопасные и качественные дороги», но и все дорожные объекты. «Это позволит нам достичь более ответственного отношения подрядчиков к выполняемым работам. Пока не будут представлены результаты лабораторных испытаний, подтверждающих надлежащее качество работ, объект не будет принят и, соответственно, работа подрядчика не будет оплачена», — отметил министр.
Напомним, в 2017 году на дорожные работы была направлена рекордная сумма — почти 12 млрд рублей. В этом году объем финансирования сохранился, на строительство и ремонт дорог будет направлено 11,58 млрд рублей.
В Прикамье предполагается строить и ремонтировать по 450 км дорог ежегодно (2018 г. — 500 км, далее по 450 км).
© «Вечерние Ведомости»
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