Дорогу к музею «Хохловка» сделают более безопасной

12:26 | 13.07.2018

На дорожном объекте Пермь — Ильинский — Хохловка начаты подготовительные работы по ремонту автодороги, сообщает министерство транспорта Пермского края. В настоящее время подрядчик реализует первый этап — приведение в нормативное состояние прилегающей к дороге территории. Для этого используется уникальная для пермских дорог технология — мульчирование.



Как поясняют специалисты регионального минтранса, мульчирование позволит обеспечить безопасное передвижение транспорта на указанном участке дороги — убрать деревья и кустарники, которые закрывают обзор водителям.



Напомним, поручение привести дорогу до этнографического музея «Хохловка» в нормативное состояние было дано министерству губернатором Максимом Решетниковым после проведения совещания по развитию туризма в регионе. По словам губернатора, для увеличения популярности Пермского края среди туристов нужно особое внимание уделить инфраструктуре, в том числе качеству и безопасности подъездов к наиболее востребованным объектам культуры. «Самый важный вопрос, который стоит на повестке, — инфраструктурный: подключение к электричеству, организация водопровода и канализации, строительство визит-центра с благоустроенной парковкой, ремонт подъездных дорог», — резюмировал глава региона.



По словам представителя подрядной организации Максима Ефремова, после обработки прилегающей территории мульчером — специальным трактором на гусеничном ходу — в течение не менее трех-четырех лет заботиться о нормативном ее состоянии не придется. Щепки исключают быстрый рост новых кустарников и деревьев.



Следующий этап — непосредственно ремонт дороги Пермь — Ильинский — Хохловка, соответствующий договор с подрядчиком был заключен 9 июля. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что уже в этом году будут отремонтированы подъезд к музею длиной 4,5 км, а также несколько участков дороги Пермь — Ильинский.



По информации минтранса Прикамья, прежде чем приступить к работам на автомобильной дороге, подрядчик в обязательном порядке выполнит все необходимые требования. Это проработка временной схемы организации дорожного движения, выставление необходимых аншлагов и дорожных знаков, а также согласование с заказчиком состава асфальтобетонной смеси, которую будет использовать во время ремонта. Кроме того, он должен привести в нормативное состояние полосу отвода — прилегающую к дороге территорию, с учетом размещенных там лесозащитных насаждений и коммуникаций.