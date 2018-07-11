В столице Прикамья ведется благоустройство тротуара у ТЮЗа

18:46 | 12.07.2018

Работы ведутся в рамках капитального ремонта улицы Екатерининской по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».



Так, было принято решение о сносе строительного забора по улице Екатерининской, 70 и 72, который долгое время находился по этому адресу. Сейчас на этом участке тротуара отсыпали щебень, в ближайшее время будет уложен асфальт и восстановлен газон. В план комплексного благоустройства улицы Екатерининской входит также перенос остановки «Театр юного зрителя» ближе к улице Сибирской.



Напомним, что до сентября улица Екатерининская будет полностью отремонтирована на участке от улицы Парковой до улицы Крисанова.



Этим летом в Ленинском районе Перми ремонтируются тротуары на улице 25 Октября от улицы Луначарского до улицы Советской, на улице Пушкина у домов №1 и №3. На следующей неделе стартует благоустройство тротуара по улице Пермской от улицы Борчанинова до дома №160 по улице Пермской.