В Перми заработал первый нестационарный торговый объект по типовому архитектурному решению

18:40 | 12.07.2018

В новом торговом объекте размещена точка по продаже кофе.



Нестационарный торговый объект установлен на площадке «Лето Парк» на период работы фестиваля. После киоск будет функционировать в рамках схемы размещения НТО.



Киоск со специализацией «Быстрое питание (готовая еда)» соответствует архитектурному решению А. Его площадь составляет 6 кв. м, длина – 3000 мм, ширина – 2000 мм, высота – 2600 мм. Этот тип НТО предназначен для центрального планировочного района и главных улиц, смежных с центром районов. Нормативные требования к внешнему облику НТО в Пермском крае утверждены приказом краевого минстроя.



Проектированием и изготовлением объекта занималась пермская компания – ООО «МЗ Тепломаш». Как заверяют изготовители, прочность конструкции не подвергается сомнению.



- Для разработки киосков и павильонов нового образца мы применили решения для блочно-модульных конструкций, используемых в нефтегазовом комплексе и объектах теплоэнергетики. Конструкция крыши и каркас киоска выполнены из листового металла, покрыты порошковой полимерной краской, устойчивой к атмосферной среде и механическим воздействиям. Блочно-модульное исполнение и заводская готовность позволяют максимально сократить сроки монтажа на площадке и избежать шумных строительных и сварочных работ на месте установки НТО, не нарушая комфорт жителей. На проектирование и производство объекта нам в общей сложности понадобилось две недели, - отметил генеральный директор ООО «МЗ Тепломаш» Артем Шабунин.



В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему размещения НТО могут вноситься изменения, как по локации, так и по специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом те НТО, которые не попали в разработанную схему, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до того момента, пока его 5-летний срок не истечет или условия договора не будут нарушены.