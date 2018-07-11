Приключения собаки Белль и мальчика Себастьяна продолжатся в Перми

17:56 | 12.07.2018

14 июля в «Синема парк» в ТРЦ «Семья» состоится премьерный показ фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются». Зрители Перми первыми, почти за две недели до выхода кинокартины в широкий прокат, увидят продолжение приключений мальчика Себастьяна и его верного друга, собаки Белль. Гостей кинотеатра ждет не только премьера фильма, но и развлекательная программа, игры и конкурсы для детей.



Сбор гостей и начало развлекательной программы в 12.00, начало сеансов в 13.00.



Фильм «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» режиссера Кристиана Дюге выходит в прокат в разгар летних каникул 26 июля — это вторая часть знаменитой трилогии «Белль и Себастьян». В одной из главных ролей снялась «самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо — модель, звезда инстаграма и лицо L’Oreal Paris.



Первый фильм трилогии с успехом прошел в российских кинотеатрах этой весной. Теперь настало время для второй части, а завершающая картина «Белль и Себастьян: последняя глава» выйдет на российские экраны 13 сентября.



Такая трехчастная форма киноповествования позволяет увлекательной приключенческой истории стать еще и полноценным рассказом о взрослении ребенка, о том, как по мере этого взросления усложняются его отношения с миром и близкими, и о том, что любые трудности можно преодолеть, когда сердце остается открытым и чутким.



Билеты - на сайте кинотеатра «Синема парк».

Релиз: 26 июля, «Пионер».



В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолет, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.



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