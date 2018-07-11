Пермь: новости дня
17:56 | 12.07.2018
Приключения собаки Белль и мальчика Себастьяна продолжатся в Перми
Сбор гостей и начало развлекательной программы в 12.00, начало сеансов в 13.00.
Фильм «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» режиссера Кристиана Дюге выходит в прокат в разгар летних каникул 26 июля — это вторая часть знаменитой трилогии «Белль и Себастьян». В одной из главных ролей снялась «самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо — модель, звезда инстаграма и лицо L’Oreal Paris.
Первый фильм трилогии с успехом прошел в российских кинотеатрах этой весной. Теперь настало время для второй части, а завершающая картина «Белль и Себастьян: последняя глава» выйдет на российские экраны 13 сентября.
Такая трехчастная форма киноповествования позволяет увлекательной приключенческой истории стать еще и полноценным рассказом о взрослении ребенка, о том, как по мере этого взросления усложняются его отношения с миром и близкими, и о том, что любые трудности можно преодолеть, когда сердце остается открытым и чутким.
Билеты - на сайте кинотеатра «Синема парк».
Релиз: 26 июля, «Пионер».
В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолет, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.
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© «Вечерние Ведомости»
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