Аэропорт «Пермь» вводит новые условия выдачи парковочной карты для водителей такси

17:23 | 12.07.2018

Аэропорт «Пермь» ввел сниженный тариф на услуги по размещению автотранспортных средств на парковке у привокзальной площади для такси. Теперь стоимость 1 карты сроком на 1 месяц без ограничения по количеству въездов, выездов и времени нахождения одного таксомоторного автотранспортного средства на парковке у нового терминала составляет 3000 рублей.



Карта выдается после оплаты по прейскуранту при наличии подтверждающих документов, разрешающих заниматься перевозкой пассажиров: договор с предприятием или лицензия на право заниматься перевозкой пассажиров.