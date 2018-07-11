Евгений Сапиро представит жителям и гостям Прикамья книгу о жизни в «Фейсбуке»

15:23 | 12.07.2018

18 июля в Перми пройдет презентация новой книги Евгения Сапиро, автора, которого называют брендом Прикамья, «человеком-эпохой», авангардистом в политике, науке, публицистике.



Встреча в формате пресс-конференции и автограф-сессии состоится в малом зале студенческого Дворца культуры ПГНИУ по адресу: Пермь, ул. Букирева, 10. Начало в 18:00.



Экс-министр региональной и национальной политики РФ, председатель Заксобрания Пермской области, почетный профессор ПГНИУ и ПНИПУ, советник и публицист Евгений Саулович Сапиро представит широкой публике сборник под названием «Тебе и мне приятно». Издание в оригинальном жанре демонстрирует семилетнюю переписку автора в социальной сети «Фейсбук» с людьми самых разных возрастов, профессий, статусов: с государственными служащими, заслуженными деятелями культуры, науки, спорта, представителями СМИ, талантливой молодежью.



На 400 страницах Евгений Сапиро искрометно и остроумно общается с «френдами» в формате поздравлений и эпиграмм. У каждого «героя» есть краткое резюме и портретное фото. Однако, по сути, издание демонстрирует читателю собирательный портрет современника, волнующие его инфоповоды и темы. С некоторыми героями книги автор встретится «вживую» впервые на презентации издания.



По словам автора книги, когда он зарегистрировался в «Фейсбуке», тот был воспринят им как небольшой городок или микрорайон. С офисами, прессой, компаниями, спальным районом, учебными и увеселительными заведениями. «Но уже года через два-три он вплотную приблизился к суровой реальности. В нем появились больницы, кладбище, «самый справедливый в мире суд» и даже «зона». Постепенно выяснилось, что с некоторыми «френдами» у меня разные взгляды по принципиальным вопросам, и на этой почве мы тихо или громко расстались. И между собой у моих трех тысяч «фейсбучных» друзей не все оказалось гладко. Немало из них не совсем мирно расстались друг с другом. Возник вопрос: реагировать или нет на то, что один некогда уважаемый человек сегодня за колючей проволокой, а второй ушел в мир иной? На то, что компания, которая была гордостью региона, пошла с молотка? Как поступить? Оставить в книге все, как было прежде? Рассказать о потерях, изменениях? Изъять «бывших» согласно поговорке «С глаз долой — из сердца вон»? В итоге я решил придерживаться двух принципов: «переписывать историю — грех» и «люди, пока о них помнят, — живы». И за редчайшими исключениями оставил все, как было», — комментирует содержание книги Евгений Сапиро, заслуженный гражданин Пермского края.



С PDF-версией книги можно познакомиться на сайте Пермского землячества в Москве: xn--b1afaaaktleeshbpqir1gsh.xn--p1ai/work/knigi.