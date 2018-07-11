В выходные в Перми сыграют в пляжный футбол представители разных народов

14:49 | 12.07.2018

14–15 июля в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» состоится турнир по пляжному футболу «Дружба народов».



В Свердловском районе Перми ведется активная работа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального мира и на пропаганду физической культуры и здорового образа жизни.



Так, 14–15 июля администрация района совместно с ТОС «Сибирский» микрорайона Центральный и с Федерацией пляжного футбола Пермского края впервые проводит турнир по пляжному футболу «Дружба народов». В нем примут участие представители различных конфессий и народов.



Начало турнира — в 11:00 на Центральном городском пляже. Каждый желающий может прийти и поддержать команды участников.



Кубок проводится в два этапа: на первом этапе команды делятся на группы и играют в круг, по результатам игр две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, он пройдет в субботу. Второй этап игры плей-офф состоится в воскресенье, 15 июля.



— Спорт всегда был не только средством укрепления физического здоровья человека, но и силой, объединяющей народы. Команда-победительница получит памятный кубок, остальные игроки — дипломы и медали, а зрителям достанутся яркие эмоции и незабываемые впечатления, — отмечают в администрации Свердловского района.



Заявки для участия в турнире можно направить по электронной почте fpf-pk@mail.ru. По всем интересующим вопросам можно обратиться к главному судье соревнований Дмитрию Сергеевичу Шумкову по телефонам 247-88-37, 8-952-657-88-37.