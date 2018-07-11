В Прикамье подано 70 заявок на II этап краевого конкурса социальных и гражданских инициатив

14:05 | 12.07.2018

Завершен прием заявок на II этап краевого конкурса социальных и гражданских инициатив (проектов), сообщает департамент общественных проектов администрации губернатора Пермского края. Всего на II этап конкурса поступило 70 проектов.



Некоммерческие организации Прикамья представили инициативы, направленные на патриотическое воспитание жителей нашего региона, а также проекты, содействующие развитию благотворительности и добровольчества.



По направлению «Предоставление краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив» поступило 28 проектов. По направлению «Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих долгосрочные проекты (инициативы)» заявилась 1 организация. По направлению «Предоставление на конкурсной основе субсидии общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием» поступил 41 проект.



Эксперты оценят поступившие заявки, а конкурсная комиссия конкурса определит победителей. Итоги конкурса будут объявлены до 3 сентября 2018 года.



Напомним, что краевой конкурс социальных и гражданских инициатив (проектов) проводится краевой администрацией для поддержки некоммерческих организаций Прикамья. По инициативе губернатора Пермского края общий грантовый фонд конкурса увеличен в 2018 году до 73 млн рублей.