В Прикамье первые две семьи получили электронные сертификаты на материнский капитал

12:58 | 12.07.2018

Две семьи из Дзержинского и Свердловского районов Перми получили сертификат на материнский капитал (МСК) в электронной форме, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю. В целом по России электронный сертификат на МСК получили свыше 150 семей.



По информации фонда, более половины российский семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы ПФР. Из 222 тысяч заявлений на получение сертификата 126 тысяч были поданы в электронном виде.



В Пермском крае в 2018 году из 3169 заявлений на получение сертификата через личные кабинеты на сайте ПФР и портале госуслуг было подано более 700 заявлений.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников обозначал важность предоставления государственных услуг в цифровом виде. По словам губернатора, это снижает загруженность работников государственных организаций и повышает качество предоставляемых услуг.



Пенсионный фонд России реализует новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной. Теперь у семей появилась возможность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.



Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз — чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.



Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется: после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.