Пермский край вошел в топ регионов с наибольшим числом молодых предпринимателей

15:22 | 11.07.2018

Федеральная налоговая служба (ФНС) озвучила, что в России зарегистрировано 11 911 предпринимателей в возрасте до 20 лет. Больше всего молодых предпринимателей такого возраста, по данным ФНС, в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.



В ведомстве пояснили, что чаще всего предприниматели в возрасте до 20 лет выбирают сферы бизнеса, связанные с предоставлением услуг, в частности, аренда автомобильного грузового транспорта, розничная торговля пищевыми продуктами, рестораны и доставка еды. Также молодежь интересуется строительством жилых и нежилых зданий и розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.



По данным региональной налоговой службы, в Пермском крае 552 предпринимателя указанной возрастной категории.



Отметим, поддержка предпринимательства в Прикамье является одной из ключевых задач краевого правительства. В регионе создается инфраструктура для эффективного взаимодействия государственных структур и бизнеса, организуются мероприятия по развитию промышленной кооперации, а также образовательные проекты. Так, с 2013 года в крае реализуется программа «Ты – предприниматель». В период с 2013 г. по 1 полугодие 2018 г. в мероприятиях программы приняли участие почти 40 тысяч человек, обучение завершили 7,8 тысячи человек, создано 770 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 59 – получили грантовую поддержку в общем объеме 5,4 млн рублей.



Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, краевые власти всегда готовы поддержать эффективные инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. «Сегодня в крае действует более 107 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И мы видим, что бизнес готов расти и учиться. Очень важно, чтобы бизнес стал действительно социальным экономическим лифтом, чтобы приходили начинающие предприниматели, создавали успевающие компании. Но для того чтобы этот лифт работал, необходимо максимально привлекать предпринимателей и всячески их поддерживать», — подчеркивал губернатор.



По итогам 2017 год субъекты малого и среднего бизнеса получили порядка 2,8 млрд рублей прямой финансовой поддержки. Из их 1,9 млрд получили субъекты МСП, осуществляющие деятельность в реальном секторе экономики.