Погрузка СвЖД в Пермском регионе увеличилась на 4,5%

15:14 | 11.07.2018

В первом полугодии 2018 года в Пермском регионе Свердловской железной дороги (СвЖД) погружено 22,5 млн тонн грузов, что выше аналогичного уровня прошлого года на 4,5%. Грузооборот вырос на 1,6% и составил 26,2 млрд тарифных тонно-км, сообщает министерство транспорта Пермского края. Это свидетельствует об укреплении экономического роста в Прикамье.



«Продолжается рост погрузки высокодоходных грузов. Наибольшая динамика за 6 месяцев достигнута по химикатам, нефтепродуктам, черным и цветным металлам, лому черных металлов, бумаге. Доля высокодоходных грузов в общей погрузке региона достигла 62%», – приводят данные СвЖД специалисты министерства.



По итогам 2017 года Пермский край занял 4 место в стране по грузоперевозкам – 56,6 млн тонн, из них 44 млн тонн составили железнодорожные перевозки. По сравнению с 2016 годом рост составил 3,1 млн тонн. Понимая, что объем производимой продукции предприятий Прикамья растет, пристальное внимание краевые власти совместно с ОАО «РЖД» уделяют модернизации железнодорожной инфраструктуры, ее пропускной способности.



В целом Свердловская железная дорога фиксирует положительную динамику: с января по июнь на станциях Свердловской магистрали погружено 69,6 млн тонн грузов (+0,2% к аналогичному периоду прошлого года). Таким образом, Пермский регион железной дороги продемонстрировал рост показателей выше среднего по филиалу ОАО «РЖД».