По территории Прикамья пройдет самая протяженная велогонка в мире «Транссибирский экстрим»

14:43 | 11.07.2018

Через Пермский край вновь пройдет многодневная велосипедная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018.



Прикамье станет четвертым этапом велогонки. Участники прибудут в Пермь 27 июля, а на следующий день, 28 июля, в 11.00 они отправятся в направлении Екатеринбурга. Местом старта выбрана Соборная площадь. Велосипедисты проедут по Комсомольскому проспекту на ул. Героев Хасана, после чего выедут на трассу P242 (Пермь - Екатеринбург).



В этом году в соревновании примут участие 6 человек. Некоторые из них уже не в первый раз преодолеют этот маршрут. Например, Пьер Бишоф (Германия) в прошлом году занял второе место в Red Bull Trans-Siberian Extreme, но не собирается останавливаться на достигнутом. По словам Пьера, его цель участия в гонке – «показать всему миру, что Россия гораздо больше того, что о ней знают».



Россию в велогонке представляет Владимир Гусев, который профессионально занимается велоспортом с 2004 года и был участником таких велосипедных команд, как Астана, Discovery Channel, CSC ProTeam.



Финиширует «Транссибирский экстрим» 17 августа во Владивостоке.



Отметим, велосипедная гонка Red Bull Trans-Siberian Extreme является самой протяженной велогонкой в мире: участники преодолеют путь от Москвы до Владивостока, протяженность маршрута – более 9200 км. В этом году велосипедисты за 25 дней пройдут 15 этапов от 300 до 1400 км каждый.



Подробную информацию можно узнать по ссылке: redbull.com/ru-ru/events/red-bull-trans-siberian-extreme-2018.