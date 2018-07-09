Жительница Перми погасила долг за отопление и горячую воду, чтобы не лишиться машины

13:31 | 11.07.2018

В рамках акции «В отпуск — без долгов!» в Перми и Березниках прошли совместные рейды энергетиков Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и судебных приставов. В ходе мероприятий наложены аресты на личные автомобили злостных неплательщиков — физических лиц, имеющих задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения.



Например, в Индустриальном районе Перми проведен арест автомобиля должницы, проживающей на ул. Советской Армии. Общий долг женщины за услуги теплоснабжения составляет более 105 тыс. рублей. На всю сумму долга получены исполнительные листы, и приставы имели право арестовывать имущество должника для передачи на торги и продажи для погашения задолженности.



В результате был наложен арест на машину — Hyundai Solaris 2011 года выпуска. Мера подействовала, и забывчивая клиентка выплатила всю сумму долга, услуги штрафстоянки и стоимость работы автоэвакуатора. А ведь дополнительных расходов можно было бы избежать, вовремя оплатив энергоресурсы. Энергетики рекомендуют не доводить до крайних мер и своевременно рассчитываться за услуги теплоснабжения.



Напомним, в ходе акции «В отпуск — без долгов!» с 15 июня энергетики активизировали совместную работу с судебными приставами по взысканию долгов с потребителей — физических лиц. В числе применяемых мер — вынесение постановлений об ограничении на выезд за рубеж в случаях, если долги за отопление и горячую воду превышают 30 тыс. рублей. Также злостные неплательщики могут лишиться личного транспорта: на автомобили накладывается арест, и тогда семейная летняя поездка на море будет сорвана из-за неуплаченного долга за отопление и горячую воду.



Кроме Перми, рейды по арестам автомобилей должников прошли в Березниках, где только в течение прошлой недели было изъято одно транспортное средство. Всего же с начала 2018 года по искам энергетиков «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае было арестовано и отправлено на штрафстоянки 12 автомобилей. В результате принятых мер было дополнительно погашено 1,54 млн рублей задолженности.



В Прикамье акция «В отпуск — без долгов!» проводится среди потребителей тепловой энергии Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, находящихся на прямых расчетах с поставщиком тепловых ресурсов и оплачивающих квитанции, выставленные расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ОАО «Инкомус-ВЦ» и «Пермэнергосбыт». Теплосбытовым агентом выступает Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».



По состоянию на 1 июня задолженность населения Пермского края перед теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» составляет 2,7 млрд рублей. Энергетики отмечают, что акция «В отпуск — без долгов!» стимулирует должников выполнять свои обязательства.



Получить консультации по уплате долгов за отопление и горячую воду можно в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 243-65-93, 243-67-20.