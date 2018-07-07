В Перми наградят победителей конкурса эссе «Арт.поддержка»

18:27 | 10.07.2018

В краевой столице подвели итоги конкурса эссе «Арт.поддержка». К участию приглашались студенты сузов и вузов. Конкурс проводился Центральным выставочным залом совместно с центром социальных технологий «Согласие».



Организаторы получили более двадцати заявок на участие в конкурсе, среди которых отобраны три призовые работы.



Основной целью конкурса являлось содействие развитию творческого потенциала молодежи, а также военно-патриотическое воспитание и развитие навыков анализа и синтеза различных видов искусств.



В состав жюри конкурса вошли Елена Неганова, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, Марина Фельдблюм, исполняющий обязанности директора Центрального выставочного зала, Лариса Тингаева, директор центра социальных технологий «Согласие», Ольга Клименская, искусствовед, а также Рустам Плотников, председатель комиссии по развитию инфраструктуры в Молодежном парламенте при ЗС Пермского края, заместитель председателя Российского военно-исторического общества города.



Призовой фонд составляет 30 тысяч рублей. Всех желающих приглашают на торжественное награждение 12 июля в 18.00 по адресу: Комсомольский проспект, 10. Вход по билетам учреждения.