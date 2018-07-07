В Китае покажут документальный фильм о пермской гимназии №2

17:42 | 10.07.2018

Завершились съемки документального фильма о партнерских отношениях между гимназией №2 Перми и школой «Тхайханшаньлу» (город Циндао, Китай).



Фильм снимался федеральным каналом Китая CCTV по заказу министерства образования КНР. Идея снять документальный фильм о дружбе между школами возникла у китайских режиссеров после участия пермских гимназистов в мероприятиях, приуроченных к открытию саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао в июне.



Фильм рассказывает о совместных проектах двух школ, нацеленных на популяризацию русского языка в Китае и китайского языка в России. По центральному китайскому телевидению фильм покажут в июле.



- Мы уже три года сотрудничаем с этой школой, и у нас накоплен богатый опыт проведения совместных мероприятий, среди которых российско-китайский конкурс рисунков, совместные онлайн-концерты и уроки русского и китайского языков, - пояснила директор гимназии №2 Перми Людмила Суханова.



С ней соглашается директор школы «Тхайханшаньлу» Юань Сюцзюй.



- Для нас очень важно развитие партнерских отношений с российской школой, поскольку наши дети учат русский язык со второго класса, будем стремиться развивать их и в дальнейшем, - сказала по итогам съемок госпожа Юань.