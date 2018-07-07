Пермские пенсионеры изучают английский язык

17:11 | 10.07.2018

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» продолжаются бесплатные курсы английского языка «Stepbystep» для пожилых людей. В летние месяцы занятия проходят два раза в неделю. С сентября начнется набор новых групп.



По словам преподавателя, сотрудника электронного читального зала Пушкинской библиотеки Натальи Ефремовой, учебная программа учитывает возраст участников курсов. Занятия проходят в комфортной обстановке на популярные разговорные темы: «Знакомства», «Путешествия», «Покупки», «Сувениры», «Семья» и др. Продвинутые «студенты» учебу не пропускают, оттачивая произношение и отрабатывая диалоги.



- В повседневной жизни пользуюсь многими приборами, занимаюсь вышивкой, и мне стало интересно читать схемы на английском языке. Случайно услышала по радио о курсах, пришла в библиотеку, и меня записали на занятия. Удовольствие получаю огромное, Наталья Николаевна так хорошо преподносит материал, в очень доступной форме, просто класс, - говорит 78-летняя участница курсов.



Регулярная зарядка для ума в пожилом возрасте снижает риск возникновения таких опасных заболеваний головного мозга, как деменция и болезнь Альцгеймера. Изучение иностранных языков развивает память, сохраняет интеллект и продлевает активное долголетие людей старшего поколения.



- В Пушкинской библиотеке завершились уже два курса обучения английскому языку. Пожилые люди не остановились на достигнутых результатах и создали клуб любителей английского языка, занятия которого начнутся с сентября. Помимо очевидной пользы языковых курсов в качестве профилактики болезней, пожилые люди получают положительные эмоции от процесса обучения и радость общения, которого порой очень не хватает в этом возрасте, - сказал региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Напомним, курсы английского языка в Пушкинской библиотеке организованы в рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Мероприятия проекта проводятся в регионе с 2013 года. Основные его задачи – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.