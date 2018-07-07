Пермь примет 1/128 Кубка России по футболу

16:58 | 10.07.2018

30 июля в Перми пройдет матч 1/128 финала Кубка России по футболу. Футбольный клуб «Звезда» примет на своем поле команду из Удмуртии «Зенит-Ижевск». Для пермской «Звезды» это будет первая домашняя игра в новом сезоне.



По словам специалистов министерства спорта Пермского края, о месте и времени проведения матча будет сообщено дополнительно.



Напомним, в июне губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу создания молодежного футбольного клуба «Звезда», в котором будут играть только местные спортсмены. Новая команда дебютировала во Втором российском дивизионе – Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).