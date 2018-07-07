В Перми на улице Уральской на 70 % разобраны трамвайные пути

15:31 | 10.07.2018

Сейчас подрядчик продолжает работы по разбору старых трамвайных путей, щебеночного основания, строительству ливневой канализации и переустройству сетей водопровода.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, с 1 июля подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к выполнению работ по капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. Планируется, что ремонтные работы продлятся до сентября 2019 года. Подрядной организации необходимо выполнить комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций — водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, произвести замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.



Кроме того, капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Для обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.



— Улица Уральская — одна из основных магистралей города Перми, здесь проходит большой поток транспорта. Объект сложен тем, что под землей находится большое количество коммуникационных сетей и необходимо быть очень осторожными при производстве работ. В настоящее время процесс выполнения работ находится в графике. Заказчик осуществляет контроль за его исполнением, — пояснил Анатолий Рудометов, заместитель директора по дорожному строительству ООО «ДСТ-Строй».



Для производства работ было ограничено движение на участке дороги в направлении из центра, а также полностью закрыто движение трамваев. Автомобильное движение в направлении центра города будет сохраняться до завершения работ на Коммунальном мосту. В настоящее время объезд автотранспорта осуществляется по улицам Крупской, Лебедева и КИМ.



С подробными схемами движения трамвайных и автобусных маршрутов можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/06/Prilozhenije_Uralskaja.doc.



Напомним, что следить за ходом дорожного ремонта в городе можно на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте администрации Перми (yandex.ru/maps/50/perm/?um=constructor%3Af4ca20534fd4fa5f288e70207fb3a71f71d324e0a6851c82c2ee60f64240344c&source=constructorLink). На карте размещена информация об объектах, видах работ, подрядной организации, выполняющей ремонт.