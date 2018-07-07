Полиция призывает жителей Прикамья обезопасить своих детей

15:16 | 10.07.2018

С наступлением летнего сезона и жаркого периода регистрируются несчастные случаи с участием несовершеннолетних. Открытое настежь окно может спровоцировать малыша забраться на подоконник и привести к трагедии. Многие родители считают, что москитная сетка — это заградительный барьер. Однако она защищает квартиру лишь от насекомых и пуха, а на массу ребенка не рассчитана. Падение даже с первого этажа может быть травмоопасным для малыша.



Излюбленным местом отдыха взрослых и детей в теплую погоду становятся реки, озера, пруды. Но многие забывают, что открытые водоемы — источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправданна. Основная причина любого несчастного случая с ребенком — ненадлежащий контроль со стороны родителей. Несоблюдение элементарных правил на воде, отсутствие культуры безопасности и беспечное поведение могут привести к непоправимым последствиям.



В большинстве случаев, окончившихся несчастьем, несовершеннолетние находились без сопровождения взрослых лиц, в компании сверстников, которые в силу возраста, физического развития и отсутствия достаточного опыта не могли адекватно среагировать на происходящее и оказать помощь. В этих случаях подростки пытались принять меры по спасению пострадавших, но безрезультатно.



ГУ МВД по Пермскому краю напоминает:



- не оставляйте ребенка без присмотра;

- ограничьте доступ несовершеннолетнего к источнику повышенной опасности — открытому окну;

- не устанавливайте мебель (диваны, детские кроватки, столы, тумбочки и др.) около окон;

- не позволяйте детям заплывать на глубину и далеко от берега, нырять и заплывать за буйки;

- не допускайте шалости в воде;

- помните: ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит полностью на плечах родителей!



Долг каждого гражданина — помочь ребенку или оградить его от опасности. Не оставайтесь безучастными!