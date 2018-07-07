На портале госуслуг появилась опция по бесплатному доступу к публичным точкам Wi-Fi

14:55 | 10.07.2018

Теперь получить бесплатный доступ к точкам доступа Wi-Fi, построенным по федеральному проекту устранения цифрового неравенства, можно через Единый портал госуслуг, сообщает министерство информационного развития и связи.



«Для удобства пользователей появилась возможность идентификации пользователей на Едином портале госуслуг. Раньше была доступна регистрация только через СМС либо с помощью звонка», — поясняют специалисты министерства.



«Возможности портала госуслуг постоянно расширяются. Подключение к сети Wi-Fi без СМС и лишних звонков обязательно будет пользоваться популярностью. Уже сейчас в Пермском крае на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 1,145 млн человек», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Кроме того, подрядчик по реализации программы «Устранение цифрового неравенства», ПАО «Ростелеком», изменил настройки сети Wi-Fi в точках доступа. Если раньше пользователь должен был выбирать между двумя сетями (RTWiFi и RTOpen), то теперь все стало проще и понятнее. Для пользователей доступна всего одна сеть — Rostelecom_UUS.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал одной из ключевых задач краевого правительства проведение интернета и сотовой связи по всей территории региона, даже в отдаленные населенные пункты. По словам главы региона, это повышает уровень жизни горожан и открывает перед ними возможности онлайн-пользования госуслугами, дополнительного образования, общения.



По данным министерства информационного развития и связи, проект устранения цифрового неравенства предусматривает установку 305 точек доступа по всему Пермскому краю. Они обеспечат интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек.



В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi-доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Точка общего доступа в сеть располагается вблизи социально значимых объектов. Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi.