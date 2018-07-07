Пермяк дважды стал призером этапов Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

14:46 | 10.07.2018

В прыжках на лыжах с трамплина стартовал летний сезон. Пермяк Евгений Климов, выступающий в составе мужской сборной России, в минувшие выходные дважды поднялся на вторую ступень подиума в словенском городе Крань на этапах Континентального кубка.



Первым оба дня был швейцарец Киллиан Пайер. Два других российских спортсмена — Дмитрий Васильев и Михаил Назаров — также вошли в 30 лучших.



Теперь мужская сборная России вернется в Чайковский для продолжения тренировок, после чего отправится на этапы летнего Гран-при. Российские этапы летнего турнира пройдут 8–9 сентября в Чайковском в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



Пермский край примет международный старт в четвертый раз. В первый соревновательный день нас ждут выступления смешанных команд, во второй день — индивидуальные соревнования у мужчин и женщин.