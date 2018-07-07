«ВЭБ Инновации» вложит 450 млн рублей в пермского производителя роботов Promobot

14:34 | 10.07.2018

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 состоялось подписание соглашения о намерениях между дочерней структурой Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» и пермской компанией Promobot. По условиям соглашения «ВЭБ Инновации» вложит 450 млн рублей в производителя сервисных роботов. Привлекаемые инвестиции Promobot планирует направить на модернизацию продуктовой линейки, развитие производства и масштабирование бизнеса.



«Для нас было и остается очень важным понять, насколько мы готовы к серьезной конкуренции, насколько наше решение, наш продукт конкурентоспособен на глобальном рынке. Для этого в начале года мы участвовали в одной из самых крупных мировых выставок техники — CES в Лас-Вегасе — и других масштабных мероприятиях и форумах. Сейчас наша продукция востребована в 20 странах мира. Последние успехи в США, Казахстане это только подтверждают. Нам необходимо масштабировать производство, чтобы выполнять имеющиеся заказы, а также наращивать темп R&D, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке. Мы активно ищем стратегического партнера, который разделит наши взгляды на развитие Promobot, и будем рады, если им станет ВЭБ», — прокомментировал подписание документа председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.



В мае в рамках рабочей встречи губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель совета директоров компании Алексей Южаков обсуждали инвестиционный проект, направленный на расширение производственной базы, а следственно, и рабочих мест. В качестве инвестора рассматривался Внешэкономбанк.



По словам губернатора, наличие в регионе таких предприятий, как Promobot, позволяет краю претендовать на заметную роль в развитии цифровой экономики не только Пермского края, но и страны и мира. «Мы видим, что компания подошла к определенному пределу, поэтому именно сейчас нужно сделать следующий шаг в развитии — расширить производство», — подчеркивал Максим Решетников.



Напомним, компания Promobot образована в 2015 году. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находятся в г. Перми, Пермский край.



Компания ведет собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Налажено собственное производство пластика. Является победителем многих конкурсов для стартапов: Generation S, Slush. Портфельная компания ФРИИ. Резидент «Сколково».



Несколько сотен роботов Promobot трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов в таких компаниях, как НПФ Сбербанка, Билайн, Музей современной истории России, Московский метрополитен, и способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов.