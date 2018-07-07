Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» усилит региональный минкульт

12:41 | 10.07.2018

Сегодня, 10 июля, победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2018» по направлению «Молодежная политика» Гина Буско приступила к работе в министерстве культуры Пермского края. Гина заняла должность начальника отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности министерства. До этого новая сотрудница краевого правительства работала в департаменте культуры и молодежной политики администрации города Перми.



Напомним, губернатор Прикамья Максим Решетников заявлял, что у краевых властей есть запрос на квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи управленцев и специалистов.



«Мой трудовой стаж составляет 14 лет, за это время работала в муниципалитете Пермского края, городе Перми. Желание проявить себя и попробовать свои силы на новом уровне привело меня к участию в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья». Реальность превзошла все мои ожидания. Проект действительно показал себя как эффективный социальный лифт, коммуникативную площадку, на которой молодые люди получают возможность проявить себя на самом высоком уровне непосредственно перед работодателем. Для молодежи сегодня это особенно важно», — прокомментировала результаты своего участия в конкурсе Гина Буско.



В результате один из победителей конкурса по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги» Кирилл Холин приступил к работе в министерстве финансов Пермского края. В июне к работе в государственном бюджетном учреждении «Центр информационного развития Пермского края» приступила победительница направления «Цифровизация» конкурса — Юлия Гузан. Она заняла должность менеджера отдела аналитики информационно-аналитического управления.



Напомним, 2 июня состоялось награждение победителей регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2018». Всего в первом конкурсе на территории края приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 – прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев.