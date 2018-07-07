В Пермском крае планируют в разы увеличить объемы переработки отходов

12:34 | 10.07.2018

Ежегодно в Прикамье образуется 1,08 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает Региональная служба по тарифам (РСТ). Для сбора мусора на территории региона осуществляют свою деятельность 682 пункта сбора вторичного сырья. Здесь можно сдать уже отсортированный мусор: отдельно стекло, пластик и макулатуру. Впоследствии отходы направляются операторами на переработку.



Макулатуру и картон, например, принимают для переработки 2 предприятия – ООО «Пермский картон» и ООО «Центр Вторресурсы».



По итогам первого полугодия, только в Краснокамском районе было собрано 5,6 тонны макулатуры. А ГК «ПЦБК» в рамках проекта «Макулатурный десант», реализуемого при поддержке министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, министерства образования и науки Пермского края, управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми собрано 40 тонн макулатуры.



По информации РСТ, степень охвата системой сбора ТКО, собранные отходы от общего объема образующихся отходов, по территории Пермского края колеблется от 20 до 98%. Из них только 4% приходится на раздельный сбор ТКО. Поэтому работа в этом направлении будет усилена.



«Правительство Пермского края видит вторичную переработку ТКО одним из приоритетов и проводит «зеленую реформу» отрасли. Одно из условий, которые будут стоять перед региональным операторам по вторпереработке, — увеличение в разы объемов переработки отходов», — поясняют в РСТ.



Напомним, на днях президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от подоходного налога (НДФЛ) доходы граждан, полученные от сдачи макулатуры. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.



Предполагается, что отмена НДФЛ с доходов, полученных от реализации макулатуры, не только не повлечет сокращение доходов федерального бюджета, но и позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов и значительно сократить бюджетные расходы на их захоронение. Кроме того, это нововведение позволит повысить собираемость макулатуры, преодолеть дефицит на макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья промышленные предприятия, а также усилить инвестиционную привлекательность отрасли.



Отметим, что точки приема вторичного сырья располагаются во многих крупных населенных пунктах Пермского края: Пермь – 645 пунктов, Березники – 14 пунктов, Соликамск – 3, Чайковский район – 5, еще 15 – в Краснокамском районе.