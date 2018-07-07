В четверг в Перми пройдет «горячая» телефонная линия по выбору частного детского сада

12:26 | 10.07.2018

12 июля с 10.00 до 11.00 в департаменте образования администрации Перми пройдет «горячая» телефонная линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада.



В Перми создаются условия для развития частных детских учреждений. Из городского бюджета ежегодно выделяются субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года частным дошкольным образовательным учреждениям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности. На текущий момент 47 частных детских садов города имеют лицензию, их посещают более 4 тысяч ребят. В таких садах надзорными органами осуществляется контроль качества образовательных услуг и соблюдения требований безопасности.



«Горячая» линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада пройдет 12 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 212-94-63. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы.



Отметим, что по предварительным итогам комплектования дошкольных учреждений в новом учебном году в муниципальные детские сады пойдут около 17 тысяч детей. Сейчас в Перми работают 140 таких садов, эти учреждения посещают более 63 тысяч детей.