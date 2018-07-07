В пермском аэропорту будут установлены телетрапы «Тиссен Крупп»

12:16 | 10.07.2018

В международный аэропорт «Пермь» будет поставлено пять телетрапов от «Тиссен Крупп» – мирового лидера на рынке телескопических трапов.



Аэропорт выбрал подрядчика на поставку телетрапов: поступила единственная заявка от ООО «Алексо». Контракт с компанией будет заключен в ближайшее время. Подрядчик должен будет выполнить работы по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу телескопических трапов. Общая стоимость работ составит около 229 млн руб. Работы будут завершены в течение 8 месяцев с момента заключения договора.