Конкурс будущих мам в Прикамье за три года собрал более 40 финалисток

12:03 | 10.07.2018

В Перми завершился III краевой конкурс будущих мам, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Финальное шоу состоялось в Пермском доме народного творчества «Губерния».



С приветственным словом к участницам обратилась Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края. Она отметила, что конкурс стал значимым мероприятием для всего края и в 2018 году было подано рекордное количество заявок — более ста.



По информации министерства социального развития Пермского края, за три года проведения конкурса 42 будущие мамы дошли до финала конкурса. У финалисток родилось 28 детей, а в 2018 году на свет появятся еще 14 малышей.



Зрителей, пришедших поддержать финалисток, ждало поистине грандиозное шоу, фееричный танец участниц, дефиле в вечерних и повседневных нарядах, непредсказуемые творческие выступления.



Все конкурсантки отмечены в индивидуальных номинациях. В том числе выбраны самая изящная, самая нежная, самая романтичная и самая артистичная будущие мамы.



Кроме того, по результатам голосования в интернете приз зрительских симпатий достался Ксении Мухарской. Марина Климова, опубликовавшая более 30 постов в социальных сетях, стала «Самым активным блогером».



Специальным призом от уполномоченного по правам ребенка была награждена Татьяна Лядова. Лучшими будущими папами члены жюри выбрали Николая Климова и Владимира Трефилова.



Без подарков не остались и группы поддержки участниц: сладкие призы достались самой активной группе поддержки в интернете и самой «громкой» группе поддержки в зале.



Победительницей краевого конкурса будущих мам стала Марина Климова.