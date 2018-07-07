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Пермь: новости дня


18:08 | 9.07.2018

В Перми наградили медалями семьи со стажем более пятидесяти лет

С 2008 года в России 8 июля празднуется День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню святых Петра и Февронии Муромских, ставших олицетворением супружеской любви.

В этот день состоялся крупный праздник «Семья — единство помыслов и дел» в парке им. Горького. На нем были вручены 10 общественных наград — медалей «За любовь и верность» — достойным семейным парам Перми, стаж семейной жизни которых свыше 50, а некоторых — 60 лет. Эта традиция существует в городе девятый год. Праздничную программу дополняли выступления творческих коллективов города.

От имени главы города Перми Дмитрия Самойлова гостей праздника поздравила Елена Анисимова, руководитель аппарата администрации Перми.

— С семьи начинается город, страна. В семье живет наше прошлое и рождается наше будущее. Это наш оплот и гарантия достойного будущего. Семья — это большой труд, требующий взаимопонимания, терпения, чуткости и умения находить компромисс. Думаю, у каждой пары есть свой собственный секрет успешной семейной жизни, и объединяет их, конечно, любовь друг к другу и к родной земле, — отметила Елена Анисимова.

Мероприятие проводилось в рамках проекта — победителя конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Его организаторы — Совет ветеранов Перми и некоммерческая организация «Фонд социальных проектов «Вертикаль».

© «Вечерние Ведомости»

 


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