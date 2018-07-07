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Пермь: новости дня


17:18 | 9.07.2018

Определен подрядчик для выполнения тематизации нового пермского зоопарка

Сегодня, 9 июля, подписан протокол о выборе подрядной организации на выполнение тематического оформления нового пермского зоопарка. Подрядчиком станет АО «РЖДстрой», которое единственное подало заявку на выполнение работ.

Компании предстоит разработать минимум два варианта концепции художественного оформления объектов и экспозиций, подготовить производственные чертежи систем безопасности, согласовать их с заказчиком и реализовать на практике.

Проект должен предусматривать возможность использования маршрутов для посетителей круглый год, полное погружение посетителей в среду обитания животных, воспроизведение натурального ландшафта, соответствующего географической территории проживания каждого вида.

Напомним, в зоопарке предусмотрены зоны для животных «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», «Полярный мир», «Слоны и ко», «Акватеррариум».

Работы по тематизации первой очереди планируется завершить в начале второго квартала 2019 года. После завершения работ по тематизации пермскому зоопарку будет необходимо получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для содержания животных в новом зоопарке и приобретения новых животных. Следующим шагом к появлению в краевом центре нового зоопарка станет покупка новых и переезд животных с территории действующего зоопарка. Сейчас ведется строительство вольеров для обезьян, африканских животных, белых медведей, также возводят административные здания и прокладывают инженерные коммуникации. По данным Управления капитального строительства Пермского края, на площадке задействовано 286 рабочих и 72 единицы техники.

Предполагается, что зоопарк площадью 25 га сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нем смогут находиться более 1000 посетителей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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