Пермские библиотеки открывают летние читальные залы

16:09 | 9.07.2018

В июле и августе в городских парках и скверах можно познакомиться с книжными новинками, свежей периодикой, поиграть в настольные игры и принять участие в литературных викторинах.



Летний читальный зал Центральной городской библиотеки им. Пушкина будет работать с понедельника по пятницу до 30 августа с 12:00 до 17:00 в сквере около Театра оперы и балета. Для посетителей подготовлены книжные новинки, свежая пресса, самые интересные и любимые журналы. Для детей организованы настольные игры, занятия рисованием, лепкой, аппликацией, проводятся литературные викторины.



Библиотека № 35 по вторникам и четвергам ждет гостей с 15:00 до 17:00 в сквере им. Дзержинского. Здесь можно познакомиться с периодическими изданиями для детей и взрослых, принять участие в интеллектуальных играх в рамках площадки «Умники и умницы», порисовать в «Городе художников», поиграть в настольные игры.



Библиотека № 13 им. Короленко приглашает каждый четверг с 16:00 до 18:00 посетить летний читальный зал в сквере им. Миндовского. Горожане могут познакомиться с новинками прессы. Маленьким посетителям будут предложены настольные игры, детские журналы. У любителей творчества есть возможность заняться рисованием на асфальте, раскрашиванием, лепкой из пластилина.



Читальный зал под открытым небом — это замечательная возможность во время прогулки по городским паркам провести теплые летние дни весело и с пользой.