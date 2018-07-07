Пермь: новости дня
15:52 | 9.07.2018
Команда Пермского края разработает кейс по цифровизации здравоохранения
Команда Пермского края стала одной из самых многочисленных — в состав вошло 20 человек, среди них представители краевых властей и ИТ-компаний, такие как Алексей Южаков (Promobot) и Артем Логинов («СВАН»). В образовательной программе также примут участие 1000 представителей 34 регионов страны.
Отбор участников на «Остров 20.35» проходил с использованием искусственного интеллекта, который анализировал знания, мотивационные и поведенческие профили претендентов, предпочитаемые способы решения задач, обучаемость и типы взаимодействия в команде.
«Ни один участник не попадет на остров на основании личного решения кого-либо из нас. Мы уверены, что искусственный интеллект смог справиться с этим лучше, и намерены проверить свою гипотезу на практике», — заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.
Предполагается, что во время обучения команды получат знания о мировых и российских ИТ-трендах и разработают кейсы по цифровизации здравоохранения, образования, туризма. Команда от Пермского края будет работать над кейсом по здравоохранению. По словам советника губернатора Пермского края Павла Шевырова, перед командой региона стоит задача разработать такой кейс, который позволит использовать бюджетные средства на лечение пациентов более эффективно — как в стационаре, так и поликлинике. Комплексный анализ эффективности лечения, включающий в себя рекомендации по лечению, которые заносятся в электронную карту пациента, детали фактов назначения — какой врач, когда назначил тот или иной препарат, персонифицированный учет выданных препаратов, в том числе информация о наличии препаратов на складе, позволит сделать пермское здравоохранение комфортнее для жителей Прикамья.
Организаторами образовательной программы выступают Университет НТИ «20.35», Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, АНО «Цифровая экономика», Дальневосточный федеральный университет.
Подробнее об интенсиве «Остров 20.35» — на 2035.university.
Отметим, образовательный трек «Управление, основанное на данных» (Chief Data Officer) реализуется для решения задач социально-экономического развития страны, стоящих перед федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также во исполнение Протокола наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив от 7 марта 2018 года № 1, утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В нем отмечается: «Рекомендовать заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов РФ сформировать и направить целевые группы для обучения в АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» для повышения цифровой грамотности и подготовки управленческих команд к работе в условиях цифровой экономики».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:08 | 9.07.2018
В Перми наградили медалями семьи со стажем более пятидесяти лет
17:52 | 9.07.2018
Анатолий Чубайс приедет в Екатеринбург с лекцией
17:31 | 9.07.2018
В Екатеринбурге выбрали концепцию развития территории вокруг будущего храма Екатерины
16:48 | 9.07.2018
Екатеринбургскую управляющую компанию оштрафовали за шумные лифты
16:39 | 9.07.2018
На Урале Макаревичу вынесли приговор за сбыт наркотиков
16:13 | 9.07.2018
Житель Нижнего Тагила получил семь лет строгого режима за нападение на инспектора-кассира
16:09 | 9.07.2018
Пермские библиотеки открывают летние читальные залы
16:00 | 9.07.2018
Еманжелинские школьники получат свою радиостанцию
15:42 | 9.07.2018
В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая не давала подойти к лежащему на земле хозяину
15:24 | 9.07.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» в 8 раз подняло расценки на захоронение мусора
15:21 | 9.07.2018
В Прикамье возобновились раскопки трогонтериевого слона
15:08 | 9.07.2018
О роли меди в жизни человечества расскажут на ИННОПРОМе
14:46 | 9.07.2018
Сегодня синоптики прогнозируют в Курганской области непогоду
14:37 | 9.07.2018
Приезжие избили до смерти и ограбили прохожего в Кургане
13:21 | 9.07.2018
Французский форвард Оливье Жиру уехал в Санкт-Петербург, а его трусы — в Екатеринбург
13:01 | 9.07.2018
За выходные в Курганской области утонули трое взрослых и подросток
12:47 | 9.07.2018
Уралвагонзавод запустит серийное производство инновационного трамвая
12:26 | 9.07.2018
Объявлен аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
12:22 | 9.07.2018
На «Иннопроме» открыли национальный стенд Кореи
12:21 | 9.07.2018
Из-за взрыва на Серовском заводе ферросплавов погибла женщина
12:13 | 9.07.2018
Жара в Перми немного отступила
11:55 | 9.07.2018
В Петухове при пожаре в жилом доме погибла молодая пара
11:45 | 9.07.2018
В Екатеринбурге у должника арестовали Lexus
11:34 | 9.07.2018
В Екатеринбурге на площадке ЦПКиО пройдёт фестиваль народных промыслов «Бажовские сказы»
11:31 | 9.07.2018
Участок улицы Даниловской закроют до конца месяца
11:16 | 9.07.2018
В Первоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:04 | 9.07.2018
В лагере под Сысертью, где отдыхают воспитанники детских домов, провели циничный конкурс
10:58 | 9.07.2018
В ККТ «Космос» прошла церемония открытия выставки ИННОПРОМ
09:59 | 9.07.2018
Ночью в Первоуральске сгорела Toyota
09:32 | 9.07.2018
Путин направил приветствие участникам «Иннопрома» в Екатеринбурге