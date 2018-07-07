Команда Пермского края разработает кейс по цифровизации здравоохранения

15:52 | 9.07.2018

С 10 по 21 июля Университет Национальной технологической инициативы «20.35» проведет первый образовательный интенсив на острове Русский (Владивосток) для директоров по цифровым технологиям (Chief Digital Officer).



Команда Пермского края стала одной из самых многочисленных — в состав вошло 20 человек, среди них представители краевых властей и ИТ-компаний, такие как Алексей Южаков (Promobot) и Артем Логинов («СВАН»). В образовательной программе также примут участие 1000 представителей 34 регионов страны.



Отбор участников на «Остров 20.35» проходил с использованием искусственного интеллекта, который анализировал знания, мотивационные и поведенческие профили претендентов, предпочитаемые способы решения задач, обучаемость и типы взаимодействия в команде.



«Ни один участник не попадет на остров на основании личного решения кого-либо из нас. Мы уверены, что искусственный интеллект смог справиться с этим лучше, и намерены проверить свою гипотезу на практике», — заявил директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.



Предполагается, что во время обучения команды получат знания о мировых и российских ИТ-трендах и разработают кейсы по цифровизации здравоохранения, образования, туризма. Команда от Пермского края будет работать над кейсом по здравоохранению. По словам советника губернатора Пермского края Павла Шевырова, перед командой региона стоит задача разработать такой кейс, который позволит использовать бюджетные средства на лечение пациентов более эффективно — как в стационаре, так и поликлинике. Комплексный анализ эффективности лечения, включающий в себя рекомендации по лечению, которые заносятся в электронную карту пациента, детали фактов назначения — какой врач, когда назначил тот или иной препарат, персонифицированный учет выданных препаратов, в том числе информация о наличии препаратов на складе, позволит сделать пермское здравоохранение комфортнее для жителей Прикамья.



Организаторами образовательной программы выступают Университет НТИ «20.35», Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, АНО «Цифровая экономика», Дальневосточный федеральный университет.



Подробнее об интенсиве «Остров 20.35» — на 2035.university.



Отметим, образовательный трек «Управление, основанное на данных» (Chief Data Officer) реализуется для решения задач социально-экономического развития страны, стоящих перед федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также во исполнение Протокола наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив от 7 марта 2018 года № 1, утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В нем отмечается: «Рекомендовать заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов РФ сформировать и направить целевые группы для обучения в АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» для повышения цифровой грамотности и подготовки управленческих команд к работе в условиях цифровой экономики».