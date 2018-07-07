В Прикамье возобновились раскопки трогонтериевого слона

15:21 | 9.07.2018

В Оханском районе Пермского края возобновились раскопки трогонтериевого слона. В этом году они будут проходить с 9 по 24 июля.



Сегодня экспедиция Пермского краеведческого музея под руководством палеонтолога, сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко, отправилась к месту раскопок.



Как отметила руководитель палеонтологической экспедиции, зам. директора по развитию ГКБУК «Пермский краеведческий музей» Татьяна Вострикова, у палеонтологов всегда остается материал для последующих раскопок. «Музейная экспедиция работает на местонахождении более шести лет. Каждый раз, завершая полевой сезон, мы видим, что костеносный слой уходит в стенку раскопа. Это означает, что всегда остается гарантированный материал на последующие раскопки. Из года в год приходится увеличивать площадь раскопа», — говорит Татьяна Вострикова.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что трогонтериевый слон — будущая «визитная карточка» региона. По словам главы региона, это поможет привлечь внимание к новым страницам истории края. Также это дополнительный повод привлечь интерес международной научной общественности и туристов. Напомним, останки трогонтериевого слона были представлены на выставке «Трогонтериевый слон» в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



Земляные работы в Оханском районе ведутся с 2012 года. Находка прошлого года оказалась уникальной в масштабах России: впервые в одном местонахождении обнаружены фрагменты скелетов двух трогонтериевых слонов и пяти видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта, говорят палеонтологи.