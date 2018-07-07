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Пермь: новости дня


13:34 | 9.07.2018

За шесть месяцев в Перми сократились на 22,6 млн рублей земельные долги

В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги работы по снижению недоимки за пользование городскими землями. За шесть месяцев 2018 года ведомству удалось не только сократить задолженность, но и увеличить доходы бюджета города.

Как сообщили в департаменте земельных отношений, в этом году впервые за несколько лет остановлен рост текущей задолженности за пользование земельными участками Перми. Более того, за первое полугодие 2018 года сумма долга по земельным платежам была сокращена на 22,6 млн рублей. Для сравнения: в январе — июне 2017 года недоимка показывала практически ежемесячный рост, увеличившись по итогам шести месяцев на 5 % по сравнению с началом года. По данным на 1 июля 2018 года, общий объем недоимки составляет 497,9 млн рублей.

Снижение задолженности в ведомстве связывают сразу с несколькими факторами. Один из основных — создание понятных и удобных условий для оплаты в рамках проекта «Платим за землю правильно». Благодаря этому удалось увеличить число людей, которые начали платить за пользование землей своевременно. Еще одним фактором стало ужесточение работы с должниками, вплоть до расторжения действующих договоров аренды. Если в начале 2018 года насчитывалось 1250 должников, имеющих заключенные договоры с департаментом, то к началу июля их число сократилось до 999.

Кроме того, департамент ведет активную претензионную работу и постоянно взаимодействует со службой судебных приставов. За шесть месяцев текущего года это принесло более 50 млн рублей в бюджет Перми. Так, на 1 июля 2018 года поступления от задолженности прошлых лет составили 42 млн рублей. Еще 12,9 млн рублей взыскали с должников судебные приставы.

— Специфика работы в сфере земельных отношений такова, что здесь задолженность нарастает как снежный ком после каждого очередного срока платежа. На протяжении нескольких лет было сложно сломать тенденцию по увеличению недоимки. Тот факт, что сегодня департаменту удалось не просто остановить рост, но и сократить общую сумму задолженности, говорит о правильности выбранной нами тактики. Надеюсь, нам удастся сохранить положительную динамику до конца года, — отметила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений.

© «Вечерние Ведомости»

 


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