В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка

12:46 | 9.07.2018

Днем 6 июля в Кировском районе от травм, полученных после падения из окна, скончался мальчик двух лет. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, в этот день в квартире на восьмом этаже ребенок был дома с 11-летней сестрой. Мальчик, оставшись без присмотра, взобрался на стол у окна, а затем на подоконник и выпал в открытое окно. Семья погибшего ребенка не состояла на учете в ОДН.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.