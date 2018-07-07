Объявлен аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта

12:26 | 9.07.2018

В пятницу, 6 июля, министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявлен электронный аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до Международного аэропорта «Пермь» (1 этап).



Проектом предусмотрена реконструкция 4 разворотных участков шоссе Космонавтов, построенных в период 2014-2016 гг. Начальная максимальная цена контракта по аукциону составляет более 280 млн рублей. Работы по переустройству (реконструкции) должны быть выполнены до 31.07.2019 г.



Подведение итогов аукциона назначено на 30 июля текущего года.



Заказчиком по данному аукциону является Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции ш. Космонавтов, в 2018 году будут продолжены работы на трассе «Березники - Соликамск», обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах «Полазна - Чусовой» и «Частые - Бабка».



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.