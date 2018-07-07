Жара в Перми немного отступила

12:13 | 9.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 25 градусов, солнечно. Сегодня, 9 июля, в Перми ожидается до 26°C, возможны грозы.



Завтра столбик термометра поднимется до 25°C, высока вероятность гроз. В среду днем будет прохладнее – 23°C, возможен дождь. В четверг, 12 июля, ожидаются грозы, воздух днем прогреется до 22°C. Грозы будут и в пятницу, а дневная температура поднимется до 25°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.