Минтранс и полиция провели мероприятие по выявлению нелегальных перевозчиков

12:00 | 9.07.2018

В минувший четверг в районе пермского автовокзала было организованно мероприятие с целью выявления нелегальных перевозчиков.



В ходе проверки сотрудники отдела полиции №7 по Свердловскому району г. Перми, ГИБДД ГУ УВД по г. Перми при участии сотрудников министерства транспорта Пермского края и ПКГУП «Автовокзал» выявлены факты организации незаконных междугородных перевозок.



Правонарушители привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, предусмотренной частью 1 статьи 14.1. КоАП РФ.



Мероприятие организовано в целях безопасности пассажиров, а также в интересах лиц, осуществляющих перевозки в соответствии с действующим законодательством.