Исправительные работы помогли жительнице Прикамья трудоустроиться

16:16 | 8.07.2018

В Пермском крае злостная неплательщица алиментов нашла работу и начала выплачивать алименты. Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, путь женщины к исправлению не был легким.



Судебные приставы по Октябрьскому и Уинскому районам привлекали ее к административной ответственности за уклонение от выплаты алиментов на 15-летнего сына – задолженность составляла более 700 тыс. рублей. Но обратить взыскание на имущество или деньги на банковском счете было невозможно: должница вела асоциальный образ жизни, не работала и злоупотребляла спиртным. И ограничение в праве выезда за пределы РФ не могло повлиять на нее: случайные заработки женщина тратила на покупку алкоголя.



Но и в таком случае работа с алиментщиками продолжается: должников привлекают к административной, а затем и к уголовной ответственности. Так, в качестве наказания женщине назначили обязательные работы, но, отработав положенные часы дворником, она продолжила тунеядничать и перебиваться случайными шабашками.



Судебные приставы привлекли должницу к уголовной ответственности. В этот раз алиментщице назначили исправительные работы, за которые начисляется определенный заработок. Женщина трудилась у индивидуального предпринимателя, и 70% получаемых ею доходов удерживалось в пользу погашения долга по алиментам. Когда срок работ подошел к концу, бизнесмен предложил должнице продолжать трудиться в его фирме. Тогда для женщины началась новая жизнь: из злостной неплательщицы, заботившейся только о приобретении алкоголя, она превратилась в трудолюбивого человека, который хочет оказывать финансовую помощь своему ребенку. Ежемесячно из ее заработной платы производится удержание алиментов. Сумма долга по-прежнему остается большой, но главное, что наказание стало для женщины шансом на исправление.