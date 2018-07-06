Пермь: новости дня
16:16 | 8.07.2018
Исправительные работы помогли жительнице Прикамья трудоустроиться
Судебные приставы по Октябрьскому и Уинскому районам привлекали ее к административной ответственности за уклонение от выплаты алиментов на 15-летнего сына – задолженность составляла более 700 тыс. рублей. Но обратить взыскание на имущество или деньги на банковском счете было невозможно: должница вела асоциальный образ жизни, не работала и злоупотребляла спиртным. И ограничение в праве выезда за пределы РФ не могло повлиять на нее: случайные заработки женщина тратила на покупку алкоголя.
Но и в таком случае работа с алиментщиками продолжается: должников привлекают к административной, а затем и к уголовной ответственности. Так, в качестве наказания женщине назначили обязательные работы, но, отработав положенные часы дворником, она продолжила тунеядничать и перебиваться случайными шабашками.
Судебные приставы привлекли должницу к уголовной ответственности. В этот раз алиментщице назначили исправительные работы, за которые начисляется определенный заработок. Женщина трудилась у индивидуального предпринимателя, и 70% получаемых ею доходов удерживалось в пользу погашения долга по алиментам. Когда срок работ подошел к концу, бизнесмен предложил должнице продолжать трудиться в его фирме. Тогда для женщины началась новая жизнь: из злостной неплательщицы, заботившейся только о приобретении алкоголя, она превратилась в трудолюбивого человека, который хочет оказывать финансовую помощь своему ребенку. Ежемесячно из ее заработной платы производится удержание алиментов. Сумма долга по-прежнему остается большой, но главное, что наказание стало для женщины шансом на исправление.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:25 | 8.07.2018
Макет ледовой арены, которую построят на месте снесённой телебашни, можно будет увидеть на ИННОПРОМе
19:55 | 8.07.2018
Затопление неизбежно: На Урал вернутся ливни с градом
18:51 | 8.07.2018
Богатеем на ИННОПРОМе: Международная выставка приносит Свердловской области существенную прибыль и новые связи
18:31 | 8.07.2018
Конгресс-Холл в Екатеринбург-ЭКСПО сдадут до конца года
17:24 | 8.07.2018
Воздушного дебошира задержали в Кольцово
16:16 | 8.07.2018
Исправительные работы помогли жительнице Прикамья трудоустроиться
16:16 | 8.07.2018
Живые черви в шашлыке — новинка от «Мегамарта»
15:59 | 8.07.2018
Доходы бюджета Прикамья перевыполнены почти на 10%
15:11 | 8.07.2018
Пьяный мужчина в Первоуральске упал на крышу магазина с пятого этажа
14:59 | 8.07.2018
ИННОПРОМ наступает: в Екатеринбург прибыла делегация Кореи
14:17 | 8.07.2018
В Екатеринбурге началась подготовка к Венскому фестивалю
14:00 | 8.07.2018
В Екатеринбурге нашли потерявшего память пенсионера
13:37 | 8.07.2018
Рёв бензопил раздастся в Екатеринбурге в сентябре
12:25 | 8.07.2018
В Екатеринбурге начинает работу IX Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2018» с корейским акцентом
11:43 | 8.07.2018
Екатеринбурженка спустя 38 лет нашла свою родную мать, которая отказалась от неё при рождении
10:40 | 8.07.2018
Начало следующей недели на Среднем Урале будет дождливым
17:13 | 7.07.2018
В Нижнем Тагиле раскрыто убийство адвоката, совершённое в июне
15:49 | 7.07.2018
В Свердловской области автомобиль Nissan упал в озеро
13:22 | 7.07.2018
В ряды полиции Свердловской области пришло пополнение
13:01 | 7.07.2018
Свердловские единороссы выбрали кандидатов в гордуму Екатеринбурга
12:46 | 7.07.2018
Утро в Свердловской области началось с пожаров
11:21 | 7.07.2018
Сегодня в Екатеринбурге принимают клещей на анализ
11:05 | 7.07.2018
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют Егоршинский подход
11:03 | 7.07.2018
Назначены новый прокурор Пермского края, новый руководитель полицейского главка и новый руководитель следственного управления
11:02 | 7.07.2018
В Перми стартует спортивный фестиваль имени Владимира Храпова
10:55 | 7.07.2018
Дмитрий Козак выступит на ИННОПРОМе в Екатеринбурге вместо Медведева
22:16 | 6.07.2018
Екатеринбургский театр оперы и балета переименовали
21:23 | 6.07.2018
В Екатеринбурге обсудили состояние уральской журналистики
19:58 | 6.07.2018
В тюменском «Ашане» наркоман зарезал охранника
19:56 | 6.07.2018
Хорошо живём: за один коллекционный доллар екатеринбуржцы готовы отдать в 36 раз больше его номинала
19:41 | 6.07.2018
Строительство высокоскоростной железной дороги Екатеринбург — Челябинск под угрозой из-за газопровода
18:49 | 6.07.2018
Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Екатеринбурга
18:41 | 6.07.2018
Участники «Школы главного архитектора 4.0» займутся разработкой проектов по развитию центральной части Перми
17:48 | 6.07.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор спортсмену Никите Мальцеву и экс-оперативнику городского УВД
17:24 | 6.07.2018
Женщина попала под трамвай в Екатеринбурге
16:57 | 6.07.2018
В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде
16:51 | 6.07.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами
16:23 | 6.07.2018
На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025