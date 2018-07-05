В Перми стартует спортивный фестиваль имени Владимира Храпова

11:02 | 7.07.2018

Сегодня, 7 июля, в 12.00 на главном городском пляже откроется третий фестиваль имени Храпова, основателя движения любителей силовых видов спорта в Прикамье.



В спортивную часть праздника включены бодибилдинг, бокс, пляжная борьба, армрестлинг, подъем бревна, подтягивания, жим лежа. Ожидаются соревнования по регболу, пляжному волейболу и футболу. В них примут участие представители спортивных федераций края. А вот конкурс «Мисс фитнес-бикини 2018» рассчитан на любителей.