Пермские дзюдоисты отлично выступили в финале Спартакиады России среди молодежи

11:00 | 7.07.2018

Команда Пермского края по дзюдо добыла медали престижного турнира. Дмитрий Котельников (55 кг, тренеры Александр и Наталья Карахановы) и Петр Чудинов (+100 кг, тренер Ильгиз Мингалиев) завоевали «серебро».



Оба спортсмена из Перми, занимаются в краевой и городской школе дзюдо соответственно.



Тимофей Баранов (73 кг) и Виктор Глухов (66 кг) заняли 3 место Оба призера - воспитанники Чернушенской федерации дзюдо, тренируются у Алексея Кокарева.