Участники «Школы главного архитектора 4.0» займутся разработкой проектов по развитию центральной части Перми

18:41 | 6.07.2018

С 6 по 15 июля на площадке частной филармонии «Триумф» в Перми впервые пройдет международный проект «Школа главного архитектора 4.0». В открытии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, представители краевых и городских властей. Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» при поддержке администрации губернатора Пермского края.



Глава региона отметил, что сейчас уже определены точки развития Перми. Это реновация ключевых пространств: транспортно-пересадочного узла Пермь II и перепланировка территории Университетского городка, набережной, заполнение новыми видами активностей территории завода им. Шпагина. Некоторые из них будут обсуждаться в рамках «Школы главного архитектора в Перми», по ним хотелось бы получить варианты «наполнения» от молодых архитекторов.



«Мы собрали молодых архитекторов, которые будут работать с опытными наставниками. Нам нужен свежий взгляд на все предстоящие проекты, и нам нужен опыт, чтобы избежать ошибок. Стратегия развития города должна включать не 1–2 года, а десятилетия, поэтому ошибки уже на этапе проектирования могут вылиться в необходимость переделывать, дополнительные расходы, — пояснил губернатор. — На уровне с глобальными проектами важно постоянно делать маленькие шаги к их реализации, чтобы движение было видно уже сейчас».



«Мы стремительно приближаемся к 300-летнему юбилею города Перми, и те преобразования, которые сегодня происходят в центре, будут подарком для всех пермяков и гостей города. Вместе с тем у нас есть другие территории, которые ожидает реновация, и здесь без мнения экспертов, жителей Перми, а также талантливой и думающей молодежи в принятии решении не обойтись. Приятно осознавать, что у нас сложился доверительный диалог и мнение каждой стороны учитывается», — отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Участники школы под руководством ведущих российских и зарубежных экспертов в течение 10 дней будут разрабатывать проекты по развитию центральной части Перми. За 10 дней 64 человекам из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Челябинска и других городов России предстоит провести исследования и анализ развития городских пространств, сформировать концепции проекта и обсудить их с экспертами, а также подготовить и защитить свои презентации.



Работа будет вестись над четырьмя проектами: «Реновация территории завода им. Шпагина»; «Все дороги ведут на Каму» — мероприятия по восстановлению связей города с верхним ярусом набережной на участке от улицы Крисанова до улицы Островского; «Новые смыслы городской железной дороги»; «Центральное место» — формирование точки сбора пермяков на центральной площади города.



По итогам школы участники представят свои идеи по развитию городских территорий профессиональным архитекторам и урбанистам, представителям администрации губернатора Пермского края и городским властям.



В программе школы предусмотрены открытые лекции, на которых выступят российские и зарубежные эксперты. Посетить лекторий смогут не только участники проекта, но и все заинтересованные жители города. Программа открытых лекций проходит с 19:30 до 22:00, расписание можно посмотреть на сайте регистрации shga.timepad.ru/event/757595.



Подробности и программа лекций на arch.school/perm.



Отметим, «Школа главного архитектора» — это образовательный проект, работа которого направлена на повышение качества развития городской среды через вовлечение в совместный поиск новых идей представителей администрации, бизнеса, экспертов, активных горожан и профессионального сообщества. На последний сезон проекта было подано свыше 800 заявок более чем из 45 городов России и зарубежных стран, таких как ЮАР, Великобритания, Литва, Польша, Нидерланды, Индия и Бразилия.