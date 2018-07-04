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Пермь: новости дня


18:08 | 6.07.2018

Пермский научно-исследовательский технологический институт отмечает 55-летие

Пермский научно-исследовательский технологический институт — предприятие, которое производит оборудование для топливно-энергетического комплекса и горно-шахтного дела, изделия для атомной энергетики и многое другое. Располагая высококвалифицированными кадрами и уникальным технологическим оборудованием, институт способен решать практически любые инженерно-технические задачи.

С круглой датой институт поздравили краевой министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, генеральный директор ПАО «ПНППК», президент объединения работодателей «Сотрудничество» Алексей Андреев, глава Свердловского района Андрей Усов, генеральный директор СППК «Сотрудничество» Василий Цыганков.

Генеральный директор АО «ПНИТИ» Юрий Трапезников:

«За последние пять лет мы добились роста средней зарплаты до уровня более 40 тысяч рублей, чистая прибыль за это время увеличилась вдвое, освоены новые типы продукции. Сегодня предприятие прочно стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее, будем развиваться, модернизировать производственное оборудование, продолжим обеспечивать качественной продукцией гражданскую промышленность и ВПК».

Юрий Уткин особо отметил роль АО «ПНИТИ» и других промышленных предприятий в структуре пермской экономики.

«Продуктивные отношения муниципалитета и промышленников могут и должны быть основой для поступательного развития города, реализации различных социальных проектов на территории Перми, и в лице руководства АО «ПНИТИ» мы нашли надежных союзников. Промышленность дает городу большое количество рабочих мест с достойной оплатой труда, пермские заводы — это «мотор» пермской экономики. Со своей стороны городские власти поддерживают развитие промышленности и науки, адаптируют систему образования к нуждам именно пермских предприятий, все мы хотим, чтобы молодые специалисты оставались в Перми», — подчеркнул Юрий Уткин.

© «Вечерние Ведомости»

 


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