В «Белой гостиной» Пермской гордумы открылась выставка «Образ двух столиц»

17:50 | 6.07.2018

В «Белой гостиной» Пермской городской Думы состоялось открытие персональной выставки Сергея Костылева «Образ двух столиц». В открытии приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутат Алексей Демкин, искусствоведы.



«Рад поздравить автора, который дебютирует в «Белой гостиной». На мой взгляд, получилась прекрасная экспозиция. Наша задача, чтобы жители города узнали творчество талантливых мастеров», — отметил на открытии Юрий Уткин.



«Всю жизнь пытаюсь быть на уровне, быть близким к зрителям, студентам. Моя основная профессия — это педагог, почти 40 лет в образовании. Постоянно нахожусь в работе. Спасибо за предоставленную возможность выставиться, надеюсь, наши встречи продолжатся», — сказал Сергей Костылев.



Доцент кафедры живописи и композиции Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» Сергей Костылев с 2015 года живет и работает в Перми и посвящает свое творчество России. Более 300 произведений художника находятся в коллекциях различных музеев России, в картинных галереях Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Омска, Салехарда, Перми, Нижнего Тагила, Кирова, Тобольска, а также в крупных городах мира.



С 1995 года Сергей Костылев состоит в Союзе художников России. За большой вклад в развитие искусства имеет благодарственные письма Российского фонда культуры, министерства культуры Пермского края. Награжден дипломом за успешное участие в Международной программе ЮНЕСКО, дважды дипломами Союза художников России, отмечен почетной грамотой министра культуры Российской Федерации.



Экспозиция размещена в «Белой гостиной» Пермской городской Думы по адресу: ул. Ленина, 23, второй этаж, каб. 214. Время работы: по будням с 9:00 до 18:00. Вход свободный.