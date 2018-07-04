В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде

16:57 | 6.07.2018

В рамках заседания был принят ряд решений, усиливающих контроль над соблюдением безопасного нахождения у воды.



В настоящее время в Перми организовано пять мест отдыха у воды:



- по линии улицы Кировоградской (между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков) в Кировском районе,

- на правом берегу возле Коммунального моста в Ленинском районе,

- Мотовилихинский пруд в Мотовилихинском районе,

- район остановочного пункта «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе,

- на левом берегу реки Сылва в поселке Новые Ляды.



С 15 июня в местах организованного отдыха у воды свою службу несут спасатели Пермской городской службы спасения. В 2017 году городские спасатели получили три передвижных спасательных поста. Есть возможность дежурить в двух местах неорганизованного массового отдыха у воды на реке Мулянка и на прибрежном участке, который пользуется огромной популярностью у горожан, в районе Перми I.



На заседании комиссии представитель департамента образования администрации Перми сообщила, что в образовательных учреждениях состоялись занятия с детьми по изучению правил безопасности на воде, на стендах размещена соответствующая информация, телефоны спасательных служб и материалы по профилактике несчастных случаев на воде, кроме того, с родителями проведены разъяснительные беседы о недопустимости оставления детей одних у воды.



На заседании комиссии по ЧС был принят ряд решений, усиливающих контроль за соблюдением безопасного нахождения у воды. Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю рекомендовано организовать совместные рейды с департаментом общественной безопасности администрации Перми, Управлением МВД России по городу Перми, МКУ «Пермская городская служба спасения» в местах отдыха у водоемов краевой столицы.



Администрации Мотовилихинского района Перми поручено установить запрещающие знаки «Купание запрещено» вдоль береговых линий прудов в микрорайоне Центральная усадьба.



Кроме того, решением комиссии Управлению МВД РФ по городу Перми поручено при выявлении признаков административных правонарушений фиксировать и пресекать совершение противоправных действий, устанавливать личность нарушителя, собранные в установленном порядке материалы направлять для составления протоколов об административном правонарушении в администрацию Перми.