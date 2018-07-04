Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование краевым властям

14:57 | 6.07.2018

Сегодня, 6 июля, подписаны все необходимые документы. Управлять спортивным объектом будет ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».



«Стадион «Звезда» - важный объект не только для города, но и для всего края. Мы выстраиваем систему подготовки футболистов, начиная от детского и заканчивая профессиональным. На «Звезде» будут выступать ЖФК «Звезда-2005», ФК «Звезда», а также будут организованы занятия юных футболистов», - отметил директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» Петр Перминов.



В ближайшее время будет проведена ревизия объекта, после которой определится необходимый объем ремонтных работ.