«АгроФест-2018» в Прикамье соберет на одной площадке около 120 сельхозпроизводителей

14:06 | 6.07.2018

19–20 июля в Пермском крае пройдет фестиваль достижений агропромышленного комплекса «АгроФест-2018». Ожидается, что за два дня выставку посетит порядка трех тысяч человек. В числе участников около 120 сельхозтоваропроизводителей, представителей перерабатывающей отрасли, производителей сельхозтехники, аграрных учебных заведений, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Прикамья.



Выставка-форум объединит на своей площадке два крупнейших сельхозмероприятия региона: агропромышленную выставку «Агроурал» (выставку сельскохозяйственной техники, технологий, товаров и услуг для сельского хозяйства) и «Прикамский День поля» — демонстрацию техники и технологий в реальных полевых условиях. Главной темой форума станет стратегическое развитие агропромышленного комплекса Прикамья.



Выставочная экспозиция разместится напротив д. Лобаново (Пермский район) на площади 90 тыс. кв. м опытного поля Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Здесь будет представлено лучшее племенное поголовье молочного и мясного крупного рогатого скота, а также показ более 200 единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, в рамках «АгроФеста» пройдет краевой конкурс профмастерства среди механизаторов. В дни форума будет работать и сельскохозяйственная ярмарка.



Участников «АгроФеста» также ждет обширная деловая программа. На площадках агровыставки обсудят развитие животноводства и растениеводства, реализацию инвестиционных проектов, возврат в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, цифровизацию в агропромышленном комплексе (АПК) и многое другое.



«Мы рассчитываем, что специализированная выставка-форум «АгроФест-2018» позволит участникам увидеть весь спектр мнений лучших ученых и практиков аграрной сферы и выработать новые совместные инициативы по развитию отрасли», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.



Ознакомиться с более подробной информацией о проекте, тематикой и конфигурацией площадки можно на agrofest-perm.ru.