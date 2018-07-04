В Перми отметят День семьи, любви и верности

13:06 | 6.07.2018

С 2008 года в России 8 июля празднуется самый добрый праздник, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые являются православными покровителями семьи и брака.



В Перми празднование Дня любви, семьи и верности начнется накануне, 7 июля: в пермских парках пройдут концертные программы «Игра в классики». Послушать классические мелодии в исполнении духового оркестра можно будет на одной из трех площадок. Здесь же будут организованы танцевальные площадки под открытым небом.



В рамках праздничного мероприятия в парке «Счастье есть» с 18:00 до 19:00 посетители увидят концертную программу пермского музыкального театра «Бенефис», а в парке им. Чехова с 16:00 до 18:00 выступит самодеятельный вокальный ансамбль «Крылья», в саду им. Свердлова гостей будут ждать с 18:00 до 19:00.



8 июля в парке им. Горького с 15:00 до 17:00 состоится большой праздник «Семья — единство помыслов и дел». На нем будут вручены награды «За любовь и верность» достойным семейным парам Перми, эта традиция существует в городе девятый год. Мероприятие пройдет в рамках проекта — победителя конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Его организаторы — Совет ветеранов Перми и некоммерческая организация «Фонд социальных проектов «Вертикаль».



Насыщенная программа ждет жителей и гостей города на набережной Камы в рамках проекта «Выходные на набережной». Разноплановые мероприятия для детей и взрослых будут проходить весь воскресный день. С 14:00 до 17:00 развлекательный центр «Октябрь» приглашает в «Городок безопасного детства» и на площадку, где установлен телескоп. В 17:00 в рамках проекта «Улица детства» на променаде пройдет мастер-класс «Архитектурные шляпы». Источником вдохновения для творчества станут исторические здания Перми. В 18:00 состоится интерактивная лекция «Семейный бюджет» от центра «Уникальное место». В 18:00 детскую программу продолжит спектакль Пермского академического Театра-Театра «Сказка о царе Салтане».